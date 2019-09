அறிவியல் படைப்புத் திறன் போட்டி: முடிவுகள் இன்று அறிவிப்பு

சர்வதேச அறிவியல் படைப்புத்திறன் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களின் பட்டியல் காணொலிக் காட்சி மூலம் புதுச்சேரியில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 19) அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

புதுவை அறிவியல் இயக்கம், பிரான்ஸ் நாட்டு பாரீஸ் பல்கலைக்கழகம் தெற்கு 11ம் The University of Paris, South 11), புதுவை அரசின் அறிவியல் தொழில்நுட்ப துறை, பள்ளிக் கல்வித் துறை ஆகியவை இணைந்து 12-ஆவது ஆண்டாக அறிவியல் உருவாக்குவோம் போட்டியை (International Edition of the Faites de la science programme (Make Science) அரசுப் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் புதுச்சேரியில் நடத்தி வருகின்றன.

2017-2018-ஆம் ஆண்டுக்கான அறிவியல் உருவாக்குவோம் போட்டிக்காக புதுச்சேரியில் உள்ள அரசுப் பள்ளி மாணவர்களிடம் இருந்து கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் 42 ஆய்வுத் திட்டங்கள் பெறப்பட்டு அவற்றில் சிறந்த 12 ஆய்வுத் திட்டங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது. இந்த ஆய்வுத் திட்டங்களின் விடியோ பதிவு பிரான்ஸ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டது.

அதிலிருந்து நான்கு ஆய்வுத் திட்டங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவைகளில் முதல் திட்டத்துக்கு ரூ.18 ஆயிரம், முன்று, இரண்டாவது திட்டங்களுக்கு தலா ரூ. 6,000 ஆயிரம் அளிக்கப்பட உள்ளது.

தேர்வு செய்யப்பட உள்ள ஆய்வுகள் பள்ளிகள் குறித்து செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 19) பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு காமராஜர் கல்வித்துறை வளாகம், மூன்றாவது மாடியில் உள்ள கருத்தரங்க கூடத்தில் காணொலிக் காட்சி மூலம் பிரான்ஸில் இருந்து நேரடியாக அறிவிக்கப்பட உள்ளது. புதுவை பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் குமார், புதுச்சேரி அறிவியல் தொழில்நுட்ப இயக்குநர் ஆர்.ஸ்மித்தா, பாரீஸ் பல்கலை. பேராசிரியர் சில்வி சோலைமுத்து, புதுவை அறிவியல் இயக்க மாநில பயிற்சி மைய சிறப்பு அலுவலர் வி.வெற்றிவேல், புதுவை அறிவியல் இயக்க பொதுச் செயலர் வி.அமுதா, துணைத் தலைவர் அ.ஹேமாவதி, செயலர்கள் ஆர்.தட்சிணாமூர்த்தி, சு. சேகர், டி.பி. ரகுநாத், முனைவர் என். அருண், விஜயமூர்த்தி, பொருளாளர் ஆர்.ரமேஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க உள்ளனர். நிகழ்ச்சியில் 60 ஆய்வு மாணவர்களும், 12 வழிகாட்டி ஆசிரியர்களும் பங்கேற்கின்றனர்.