பிளஸ் 1 தனித்தேர்வர்கள் தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டுகளை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்

பிளஸ் 1 தனித்தேர்வர்கள் தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டுகளை இணையதளம் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

இதுகுறித்து புதுச்சேரி பள்ளிக் கல்வித் துறை இணை இயக்குநர் ம.குப்புசாமி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: ஜூன் மாதம் நடைபெறவுள்ள மேல்நிலை முதலாமாண்டு (பிளஸ் 1) சிறப்பு துணைத் தேர்வெழுத அரசுத் தேர்வுத் துறையால் அறிவிக்கப்பட்ட நாள்களில் விண்ணப்பித்த அனைத்துத் தனித்தேர்வர்களும் (தத்கல் உள்பட) செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 4) பிற்பகல் முதல் www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் தேர்வுக்கூட நுழைவுச் சீட்டுகளை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

மார்ச் மேல்நிலை முதலாமாண்டு பொதுத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்து, வருகை புரியாத, தேர்ச்சி பெறாத தேர்வர்கள் www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்துக்குச் சென்று HALL TICKET என்ற வாசகத்கை கிளிக் செய்து தோன்றும் பக்கத்தில் உள்ள HSE First Year June 2019 Hall Ticket Download (March 2019 Appeared Candidates) என்பதை கிளிக் செய்து, தங்களது பதிவெண் மற்றும் பிறந்த தேதியை பதிவு செய்தால், திரையில் தோன்றும் தேர்வுக்கூட அனுமதிச்சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

மார்ச் மேல்நிலை முதலாமாண்டு பொதுத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்காமல் நேரடியாக ஜூன் மேல்நிலை முதலாமாண்டு சிறப்பு துணைத் தேர்வெழுத விண்ணப்பித்த தனித்தேர்வர்கள் www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்துக்கு சென்று HALL

TICKET என்ற வாசகத்தை கிளிக் செய்து தோன்றும் பக்கத்தில் உள்ள HSE First Year June 2019 Hall Ticket download (March 2019 Not Appeared - Direct Private Candidates) என்பதை கிளிக் செய்து, தங்களது விண்ணப்ப எண் (Application Number) மற்றும் பிறந்த தேதியைப் பதிவிட்டால், திரையில் தோன்றும் தேர்வுக்கூட அனுமதிச்சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

மேல்நிலை முதலாமாண்டு பொதுத்தேர்வின்போது செய்முறைத் தேர்வில் பங்கேற்காமல் (வருகை புரியாதோர்) எழுத்துத் தேர்வில் மட்டும் பங்கேற்று, எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் அக மதிப்பீட்டில் மொத்தம் 35 மற்றும் அதற்கும் மேல் மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி பெறாத தேர்வர்கள், உடனடி சிறப்பு துணைத் தேர்வின்போது செய்முறைத் தேர்வில் மட்டும் பங்கேற்றால் போதுமானது.

அந்தத் தேர்வர்கள் எழுத்துத் தேர்வை மீண்டும் எழுத இயலாது. செய்முறைத் தேர்வில் பங்கேற்காமல் (வருகை புரியாதோர்), எழுத்துத் தேர்வில் மட்டும் பங்கேற்று, எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் அக மதிப்பீட்டில் மொத்தம் 35 மதிப்பெண்களுக்கும் குறைவான மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி பெறாத தேர்வர்கள் உடனடி சிறப்பு துணைத் தேர்வின்போது எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் செய்முறைத் தேர்வு ஆகிய இரண்டிலும் பங்கேற்க வேண்டும்.

செய்முறை மற்றும் எழுத்துத் தேர்வுகளில் பங்கேற்று தேர்ச்சி பெறாத தேர்வர்கள், எழுத்துத் தேர்வை மட்டும் எழுதினால் போதுமானது. அந்தத் தேர்வர்கள் மீண்டும் செய்முறைத் தேர்வு செய்ய வேண்டியதில்லை. மேலும், அதிகபட்ச மதிப்பெண் 75 கொண்ட தொழிற்கல்வி செய்முறை பாடத்தில் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் மீண்டும் செய்முறைத் தேர்வுக்கு வருகை தர வேண்டும்.

செய்முறைத் தேர்வுக்கான தேதி குறித்த விவரத்தை தனித்தேர்வர்கள் தாம் தேர்வெழுதும் தேர்வு மையத்தின் முதன்மைக் கண்காணிப்பாளரை அணுகி அறிந்துகொள்ள வேண்டும். உரிய தேர்வுக் கூட அனுமதிச் சீட்டின்றி எந்த ஒரு தேர்வரும் தேர்வெழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.