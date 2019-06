சர்வதேச அறிவியல் ஆய்வு திட்டப் போட்டி: மேட்டுப்பாளையம் அரசுப் பள்ளி முதலிடம்

சர்வதேச அறிவியல் ஆய்வுத் திட்டப் போட்டியில் புதுவை மேட்டுப்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு முதல் பரிசு கிடைத்துள்ளது.

புதுவை பள்ளிக் கல்வித் துறையின் வழிகாட்டுதலின்படி, புதுவை அறிவியல் இயக்கம், பிரான்ஸ் நாட்டு பாரீஸ் பல்கலைக்கழகம் (The University of Paris, South 11) இணைந்து 13-ஆவது சர்வதேச அளவிலான அறிவியல் உருவாக்குவோம் திட்டத்தின் போட்டியை (International 13th Edition of the Faites de la science programme (Make Science) 2019") நடத்தின.

இந்தப் போட்டிக்காக 50 ஆய்வறிக்கைகள் பெறப்பட்டு, அவற்றை கடந்த ஜனவரியில் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு அனுப்பியதில், சிறந்த 12 ஆய்வறிக்கைகளை பாரீஸ் பல்கலைக்கழகம் தேர்ந்தெடுத்து, ஊக்கத்தொகையாக ரூ.3,000 வழங்கி ஆய்வைத் தொடர அனுமதி அளித்தது.

இதில், சிறந்த 4 ஆய்வுகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அவற்றுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் முதல் பரிசாக 300 யூரோவும், மூன்று இரண்டாம் பரிசுக்கு தலா 100 யூரோவும் அளிக்கப்படும்.

2019-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த ஆய்வறிக்கைகளாக 4 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அவற்றை தயாரித்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, மேட்டுப்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் தயாரித்த அசையும் படங்களில் பொருளை அசையச் செய்வதன் மூலம் கற்றல் (Learning science through stop motion animation technique) என்னும் ஆய்வறிக்கைக்கு முதல் பரிசாக ரூ.18,000 கிடைத்துள்ளது. இந்தப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டி ஆசிரியையாக அனிதா செயல்பட்டார்.

காட்டேரிக்குப்பம் இந்திரா காந்தி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் தயாரித்த, நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்களில் மனிதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் (impact of human activities on irrigation canals) ஆய்வறிக்கைக்கு 2-ஆவது பரிசாக ரூ.6,000 கிடைத்துள்ளது.

இந்தப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டி ஆசிரியராக ராஜ்குமார் செயல்பட்டார்.

மணப்பட்டு அரசு நடுநிலைப் பள்ளி மாணவர்களின் பறவைகள் - இயற்கை சிற்பிகள், மனப்பட்டு கிராமத்தில் ஒரு ஆய்வு - birds the nature's architect - the study of birds nest in and around manapet village - என்னும் ஆய்வறிக்கைக்கும் இரண்டாம் பரிசாக ரூ.6,000 கிடைத்துள்ளது. இந்தப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டி ஆசிரியராக சசிக்குமார் செயல்பட்டார்.

மேலும், பனித்திட்டு அரசு நடுநிலைப் பள்ளி மாணவர்களின் புவி வெப்பமயமாதலை குறைக்கும் மரங்கள் - வெவ்வேறு முறைகள் - study of trees that reduces global warming and using of different methodologies to grow them in our area - என்னும் ஆய்வறிக்கைக்கும் 2-ஆவது பரிசாக ரூ.6,000 கிடைத்துள்ளது. இவர்களுக்கு வழிகாட்டி ஆசிரியராக குருநாதன் செயல்பட்டார்.

பரிசளிப்பு விழாவில், கல்வித் துறை இயக்குநர் ருத்ரகெüடு, சுற்றுச்சூழல் துறை ஆய்வாளர் சிவக்குமார், மாநில பயிற்சி மைய சிறப்பு அலுவலர் மைக்கேல் பெனோ ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகப் பங்கேற்று பரிசுகளை வழங்கினர்.

விழாவில், புதுவை அறிவியல் இயக்கத் தலைவர் அமுதா, புதுவை அறிவியல் இயக்க துணைத் தலைவர்கள் மதிவாணன், சேகர், செயலர்கள் அருண் நாகலிங்கம், விஜயமூர்த்தி, பொருளாளர் ரமேஷ் மற்றும் 12 அரசுப் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த வழிகாட்டி ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.