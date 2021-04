புதுவையில் ஒரே நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கையைத் தொடங்க வேண்டும்: தோ்தல் துறையிடம் பாஜக வலியுறுத்தல்

புதுவையில் ஒரே நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கையைத் தொடங்க வேண்டும்: தோ்தல் துறையிடம் பாஜக வலியுறுத்தல்

By DIN | Published on : 20th April 2021 08:37 AM | அ+அ அ- | |