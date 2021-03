புதுவைக்கு மாநில அந்தஸ்து, குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ. ஆயிரம்: காங்கிரஸ் தோ்தல் அறிக்கையில் உறுதி

புதுவைக்கு மாநில அந்தஸ்து, குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ. ஆயிரம்: காங்கிரஸ் தோ்தல் அறிக்கையில் உறுதி

By DIN | Published on : 29th March 2021 12:24 AM | அ+அ அ- | |