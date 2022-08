விவசாயிகளின் மின் மோட்டாா்கள் சூரிய ஒளி மின்சார மயமாக்கப்படும்புதுவை வேளாண் அமைச்சா் தகவல்

By DIN | Published On : 09th August 2022 03:51 AM | Last Updated : 09th August 2022 03:51 AM | அ+அ அ- |