புதுவை மாணவா்களுக்கு மத்திய பல்கலை.யில்25 சதவீதம் ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும்வைத்திலிங்கம் எம்.பி.

