தோ்தல் பணி வாகனங்களுக்கு வாடகை நிலுவைக் கட்டணம் வழங்காததால்: புதுவை தலைமைச் செயலகத்தில் ஜப்தி நடவடிக்கை

தோ்தல் பணி வாகனங்களுக்கு வாடகை நிலுவைக் கட்டணம் வழங்காததால்: புதுவை தலைமைச் செயலகத்தில் ஜப்தி நடவடிக்கை

By DIN | Published On : 23rd August 2023 12:51 AM | Last Updated : 23rd August 2023 12:51 AM | அ+அ அ- |