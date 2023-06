ஆட்டோவில் பயணிக்கும் மாணவா்களின் விவரத்தை பள்ளியில் அளிக்க வேண்டும்புதுவை போக்குவரத்து எஸ்.பி. க.மாறன்

