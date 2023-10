கோயில் நிலங்களை பூஜ்ய மதிப்பில் அறிவித்தால் அபகரிப்பைத் தடுக்கலாம்

By DIN | Published On : 07th October 2023 02:40 AM | Last Updated : 07th October 2023 02:40 AM | அ+அ அ- |