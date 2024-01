புதுவையில் மொத்த வாக்காளா்கள் 10,20,914 போ்ஆண்களைவிட பெண் வாக்காளா்களே அதிகம்

புதுவையில் மொத்த வாக்காளா்கள் 10,20,914 போ்ஆண்களைவிட பெண் வாக்காளா்களே அதிகம்

By DIN | Published On : 06th January 2024 03:19 AM | Last Updated : 06th January 2024 03:19 AM | அ+அ அ- |