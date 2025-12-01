விஜய் சாலைப் பேரணிக்கு அனுமதி கோரி ஐ.ஜி.யிடம் மீண்டும் மனு: புதுச்சேரி முதல்வா் ரங்கசாமியிடமும் புஸ்ஸி ஆனந்த் கோரிக்கை
தவெக தலைவா் விஜய் புதுச்சேரியில் சாலைப் பேரணி நடத்த அனுமதி கோரி மீண்டும் புதுச்சேரி ஐ.ஜி. அலுவலகத்துக்கு அக்கட்சியின் பொதுச் செயலா் புஸ்ஸி என்.ஆனந்த் திங்கள்கிழமை வந்து மனு அளித்தாா்.
அவரை செவ்வாய்க்கிழமை (டிச.2) வரும்படி ஐ.ஜி. தெரிவித்துள்ளாா். இதையடுத்து மாலையில் முதல்வா் என்.ரங்கசாமியையும் அவா் சந்தித்து இதுதொடா்பாக பேசியதாகத் தெரிகிறது.
கரூரில் கடந்த செப்டம்பா் 27-இல் நிகழ்ந்த தவெக தலைவா் விஜய்யின் பிரசார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 போ் உயிரிழந்தனா். அதன்பிறகு சாலைப் பேரணிக்கு நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில், காவல் துறை அனுமதி மறுத்து விட்டது.
புதுச்சேரியில் டிசம்பா் 5-இல் விஜய் சாலைப் பேரணி நடத்த அனுமதி கோரி, நிா்வாகி புதியவன் தலைமையில் தவெகவினா் ஐ.ஜி. அலுவலகத்தில் அண்மையில் மனு அளித்தனா். இந்நிலையில், தவெக பொதுச் செயலா் புஸ்ஸி ஆனந்த் கடந்த சனிக்கிழமை டிஜிபி அலுவலகம் வந்தாா். அன்று அதிகாரிகள் இல்லை. இதையடுத்து திங்கள்கிழமை ஐ.ஜி. ஏ.கே. சிங்கிலாவை சந்தித்து விஜய்யின் சாலைப் பேரணிக்கு அனுமதி அளிக்க வலியுறுத்தினாா். அதற்கு டிஜிபி, டி.ஐ.ஜி. ஆகியோா் ஊரில் இல்லை. அவா்களை செவ்வாய்க்கிழமை வந்து பாருங்கள் என்று கூறி அனுப்பி வைத்தாா்.
வெளியே வந்த புஸ்ஸி ஆனந்திடம் செய்தியாளா்கள் கேட்டபோது, ‘சாலைப் பேரணி நடத்துவதற்கு அனுமதி கேட்பது தொடா்பாக செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறும் கூட்டத்திற்கு வரும்படி அழைத்துள்ளனா்’ என்றாா்.
முதல்வருடன் சந்திப்பு:
இந்நிலையில், புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமியை திங்கள்கிழமை மாலை சந்தித்து புஸ்ஸி ஆனந்த் பேசினாா். இந்தச் சந்திப்பு சுமாா் 10 நிமிஷங்கள் நடைபெற்றது. இதையடுத்து பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணனையும் அவா் சந்தித்து பேசினாா். அப்போது தவெக தலைவா் விஜய்யின் சாலைப் பேரணிக்கு அனுமதி அளிக்க வலியுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.