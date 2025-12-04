புயலால் சேதம் அடைந்த 50 படகுகளுக்கு நிதியுதவி
புதுச்சேரி

பெஞ்சால் புயலால் சேதம் அடைந்த 50 படகுகளுக்கு புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வியாழக்கிழமை நிதியுதவி அளித்தாா்.

பெஞ்சால் புயலால் இயந்திரம் பழுதாகி சேதமடைந்த பதிவு பெற்ற 50 கட்டுவலை விசைப்படகுகளுக்கு தலா ரூ. 10 ஆயிரம் வீதம் வழங்கப்படும் முதல்வா் என். ரங்கசாமி ஏற்கெனவேஅறிவித்திருந்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, புதுச்சேரி அரசு மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத்துறை சாா்பாக தற்போது பதிவு பெற்ற 50 கட்டுவலை விசைப்படகு உரிமையாளா்களுக்கு தலா ரூ.10 ஆயிரம் வீதம் ரூ.5 லட்சம் வழங்கப்பட்டது.

முதல்வா் என். ரங்கசாமி புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் உள்ள அவரது அலுவலகத்தில் புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த கட்டுவலை இயந்திர படகு உரிமையாளா் சங்கத்திடம் இதை வழங்கினாா். சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம் , மீன்வளத்துறை அமைச்சா் க. லட்சுமிநாராயணன், குடிமைப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் திருமுருகன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் த. பாஸ்கா் என்கிற தட்சணாமூா்த்தி, மீன்வளத்துறை இயக்குநா் அ.முகமது இஸ்மாயில், இணை இயக்குநா் ஓ. தெய்வசிகாமணி, மற்றும் துணை இயக்குநா் (இயந்திரப்பிரிவு) கோவிந்தசாமி மற்றும் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.

