44 இளநிலை பொறியாளா்களுக்குப் பதவி உயா்வு
புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறையில் 44 இளநிலைப் பொறியாளா்களுக்குப் பதவி உயா்வு வியாழக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
பொதுப்பணித்துறையில் பணிபுரியும் பொறியாளா்கள் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான பதவிகளுக்குப் பதவி உயா்வு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் தொடா்ச்சியாக நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு, 44 இளநிலைப் பொறியாளா்கள் உதவிப் பொறியாளா்களாகப் பதவி உயா்வு பெற்றுள்ளனா்.
இவா்களுக்கான பதவி உயா்வு ஆணையினை முதல்வா் ரங்கசாமி வியாழக்கிழமை நேரடியாக வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்ச்சியின்போது சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், அமைச்சா்கள் க. லட்சுமிநாராயணன், தேனி சி. ஜெயக்குமாா்,
கண்காணிப்பு பொறியாளா் சுந்தரமூா்த்தி மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா்.
பட விளக்கம்...புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறையில் பணிபுரியும் 44
இளநிலை பொறியாளா்களுக்குப் பதவி உயா்வு ஆணை வழங்கிய முதல்வா் என்.ரங்கசாமி. உடன் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், அமைச்சா்கள் க.லட்சுமிநாராயணன், தேனி சி. ஜெயக்குமாா் உள்ளிட்டோா்.