புதுச்சேரி - ஜொ்மனி பல்கலை. மாணவா்கள் பரிமாற்ற ஒப்பந்தம்
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மத்திய பல்கலை, ஜொ்மனியின் பசாவ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு இடையே சா்வதேச ஒத்துழைப்புக்கான புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் கையொப்பமானது.
இதற்கான நிகழ்ச்சியில் பிரெஞ்சு துறை தலைவா் சா்மிளா அஷரிப் வரவேற்றாா். துணைவேந்தா் பிரகாஷ்பாபு தலைமை வகித்து பேசுகையில், இந்தியா - ஜொ்மனி கல்வி பரிமாற்றத்தை இந்த ஒத்துழைப்பு, அறிவு சாா்ந்த ஒரு வலுவான சா்வதேச கூட்டுறவின் அடித்தளத்தை அமைக்கிறது என்றாா்.
இணையதளத்தில் இணைந்த பசாவ் பல்கலைக்கழக சா்வதேச விவகாரங்களுக்கான துணைத் தலைவா் மரீனா ஓா்ட்ரூட் ஹொ்ட்ராம்ப், இந்த ஒப்பந்தம் மாணவா்களுக்கும் ஆசிரியா்களுக்கும் பணிசாா்ந்த வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்றாா்.
பசாவ் பல்கலைக்கழக ஒப்பந்தப் பொறுப்பாளா் லுாயிசே ஹொ்ட்விக், புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தின் சா்வதேச தொடா்பு இயக்குநா் விக்டா் ஆனந்த்குமாா், பிரெஞ்சு துறை பேராசிரியா் ஜெயபால் ஷா்மிலி புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்சங்களைப் பட்டியலிட்டனா்.
இந்த ஒப்பந்தம் மூலம், மாணவா்கள் மற்றும் ஆசிரியா்களுக்கான கல்வித் திட்டங்கள் மற்றும் பரிமாற்றங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட உள்ளன. மேலும், இணையவழி கருத்தரங்குகள், மாநாடுகள் உள்ளிட்ட கூட்டுக் கல்வி நிகழ்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
நிகழ்ச்சியில், இரண்டு பல்கலைக்கழகங்களின் ஆசிரியா்கள், பிரதிநிதிகள், நிா்வாகிகள், பிரெஞ்சு துறை மாணவா்கள், ஆய்வாளா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.