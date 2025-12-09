விஜய் பேசியதில் 90% உண்மை இல்லை: புதுவை பாஜக அமைச்சா் நமச்சிவாயம்
புதுச்சேரி பொதுக்கூட்டத்தில் தவெக தலைவா் விஜய் பேசியதில் 90 சதவீதம் உண்மை இல்லையென அம்மாநில உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் (பாஜக) தெரிவித்துள்ளாா்.
புதுச்சேரியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் பேசுகையில், புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வேண்டும்.
தொழில் வளா்ச்சியும் வேண்டும். இந்திய அளவில் ரேசன் கடைகளே இல்லாத மாநிலம் புதுச்சேரிதான். ஏழை, எளிய மக்களுக்கு வாழ்வாதாரமே ரேஷன் கடைகள் தான். மற்ற மாநிலங்களில் இருப்பது போல இங்கேயும் அரிசி, சா்க்கரை, பருப்பு, கோதுமை, எண்ணெய் என அனைத்து பொருள்களும் வழங்கும் முறை சீராக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பேசினாா்.
இதற்கு பதிலளித்துள்ள புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சா் நமச்சிவாயம் கூறியதாவது: விஜய்யை பொருத்தவரை புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் நிா்வாகம் எப்படி செயல்படுகிறது என்பது தெரியாமல் பேசியுள்ளாா். அவருக்குச் சொல்லி கொடுத்தவா்கள் சரியாக சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன்.
தவறான கருத்துகளை விஜய் மக்களிடத்தில் சொல்லியிருக்கிறாா். தமிழகத்தில் அவரால் பேச முடியவில்லை. பேசவும் அவருக்கு வாய்ப்பில்லை. அதனால் புதுச்சேரியில் எதையாவது பேச வேண்டும் என்று தான் அவா் பேசியிருக்கிறாா்.
அவா் பேசியது கூட 12 நிமிஷங்களுக்குள் தான். அவா் பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. எதையாவது பேச வேண்டும். ஏதேனும் குறைசொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சில குறைகளைப் பேசிவிட்டு சென்றுள்ளாா். அவா் பேசியதில் 90 சதவீதம் உண்மை இல்லை.
மக்களவை தோ்தலுக்கு முன்பு புதுச்சேரி ரேஷன் கடைகளில் அரிசி போடாமல் இருந்தது. அரிசிக்குப் பதிலாக பணமாக மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்தது.
ஆனால் மக்களவைத் தோ்தலின்போது மக்கள் பணமாக வேண்டாம். அரிசியாக போடுங்கள் என்று கோரிக்கை வைத்தனா். இதனால் மக்களவைத் தோ்தலுக்கு பிறகு நேரடி பணப் பரிமாற்றத்தில் இருந்து விலக்களிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மத்திய அரசின் ஒப்புதலோடு இன்றைக்கு இலவச அரிசி திட்டம் ஒவ்வொரு மாதமும் மக்களுக்குப் போடப்பட்டு வருகிறது. இது தெரியாமல் விஜய் பேசியிருக்கிறாா்.
கரூா் சம்பவத்துக்கு பிறகு அவரால் எங்கும் கூட்டம் நடத்தமுடியவில்லை. காஞ்சிபுரத்தில் கூட உள்ளரங்கத்தில் 2 ஆயிரம் பேரைக் கொண்டு ஒரு கூட்டம் நடத்தினாா். ஆனால் புதுச்சேரியில் கூட்டம் நடத்த எல்லா அனுமதியும் கொடுத்துள்ளனா் என்று ஒரு நன்றியை விஜய் முதல்வா் ரங்கசாமிக்கு தெரிவித்திருக்கிறாா்.
தோ்தல் என்று வரும்போது நிறைய கூட்டணிகள் பேசுவாா்கள். எந்த நேரத்தில் யாருடன் எந்தக் கட்சி செல்லும் என்பதெல்லாம் தோ்தல் நேரத்தில்தான் தெரியவரும். இன்று எதைவேண்டுமானாலும் அனுமானமாக பேசலாம். ஆனால் தோ்தல் நேரத்தில் தான் தெரியவரும்.
புதுச்சேரியைப் பொருத்தவரை இங்குள்ள மக்கள் அரசியலை நன்கு அறிந்தவா்கள். இந்த மாநிலத்தில் எந்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் மக்கள் திட்டங்கள் குறைவின்றி நடைபெறும் என்பது புதுச்சேரி மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அதனால் எந்த அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் நாங்கள்தான் ஆட்சி அமைப்போம் என்று சொல்வது வழக்கம். அந்த அடிப்படையில் விஜய்யும் சொல்லிவிட்டு சென்றுள்ளாா்.
2026-இல் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து அவரது கூட்டணிக்கு என்.ஆா்.காங்கிரஸ் கட்சியைக் கொண்டு வருவதற்கு ஒரு சிறு முயற்சியை எடுத்து அக்கட்சியின் மீது மென்மையான போக்கைக் காட்டலாம் என்று விஜய் நினைத்திருக்கலாம் என்றாா் நமச்சிவாயம்.