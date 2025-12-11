புதுச்சேரியில் பாரதி சிலைக்கு முதல்வா் மரியாதை
மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் 144-ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி, புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் வியாழக்கிழமை அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு முதல்வா் என்.ரங்கசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
பாரதி பூங்காவில் அமைந்துள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு முதல்வா் ரங்கசாமி, சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், அமைச்சா்கள் க.லட்சுமிநாராயணன், திருமுருகன், சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா் ராஜவேலு, எம்எல்ஏ.க்கள் சாய் ஜெ சரவணன்குமாா், பாஸ்கா் என்கிற தட்சிணாமூா்த்தி, லட்சுமிகாந்தன் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
ஈஸ்வரன் கோயில் வீதியில் அமைந்துள்ள மகாகவி பாரதியாா் நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் பாரதியாரின் உருவப் படத்துக்கு முதல்வா் ரங்கசாமி தலைமையில் மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
பாஜக
பாஜக புதுச்சேரி மாநில தலைவா் வி.பி. ராமலிங்கம் தலைமையில் பாரதியாா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
இதில் அக்கட்சியின் மாவட்டத் தலைவா் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராஜ் நியமன எம்எல்ஏ செல்வம் , ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு தலைவா் இளங்கோவன், மாநில துணைத் தலைவா்கள் ரத்தினவேல், ஜெயலட்சுமி , மாவட்ட பொதுச் செயலா் சீனிவாச பெருமாள் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.