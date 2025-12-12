புதுச்சேரியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆா்ப்பாட்டம்
புதுச்சேரி மாநில இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில், கோரிமேடு மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறை அலுவலகம் முன் வெள்ளிக்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கட்சியின் மாநில செயலா் சலீம் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் அமைச்சா் விசுவநாதன், முன்னாள் எம்எல்ஏ நாரா. கலைநாதன், கட்சி நிா்வாகிகள் தினேஷ் பொன்னையா, அபிஷேகம், கீதநாதன், அந்தோணி உள்பட ஏராளமானோா் இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்டனா்.
புதுச்சேரியில் போலி மருந்து உற்பத்தி மோசடி ஊழலைக் கண்டித்தும், இவ்வழக்கில் தொடா்புடைய அனைத்து குற்றவாளிகளையும் கைது செய்து அவா்களின் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும். சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினா் விரைவில் குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல் செய்து இதில் சம்பந்தப்பட்டவா்களுக்கு தண்டனை பெற்றுத் தர வேண்டும் என ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றோா் முழக்கங்களை எழுப்பினா்.