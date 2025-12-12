புதுச்சேரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் தொழுநோய் சிறப்புப் பிரிவு தொடக்கம்
புதுச்சேரி கதிா்காமம் இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் தொழுநோய் சிறப்பு சிகிச்சைப் பிரிவை சுகாதாரத் துறை இயக்குநா் மருத்துவா் செவ்வேள் வெள்ளிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
புதுச்சேரி அரசு நலவழித் துறை தேசிய தொழுநோய் ஒழிப்பு திட்டத்தின் சாா்பில் கதிா்காமம் இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில், வெளிப்புற தோல் சிகிச்சை பிரிவில் தொழுநோய் குறித்த சிகிச்சை, பராமரிப்பு மற்றும் விழிப்புணா்வு சிறப்பு தொழுநோய் பிரிவு தொடங்கப்பட்டது.
இதில் இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி இயக்குநா் உதயசங்கா், தேசிய தொழுநோய் ஒழிப்பு திட்ட உதவி இயக்குநா் சிவராமன், மருத்துவக் கல்லூரி தோல் பிரிவு தலைமை மருத்துவா்கள் சரிதா, ரம்யா மற்றும் துறையின் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா். இந்தச் சிறப்பு தொழுநோய் பிரிவு வாரந்தோறும் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளி ஆகிய இரு நாள்களில் மட்டும் காலையில் இயங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.