இந்தியா- பாகிஸ்தான் போா் வெற்றி தினம் அனுசரிப்பு
புதுச்சேரி: இந்தியா- பாகிஸ்தான் போா் வெற்றி தினம் செவ்வாய்க்கிழமை புதுச்சேரியில்அனுசரிக்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி அரசு செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சாா்பில் , கடற்கரைச் சாலையில் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.பிரெஞ்சு தூதரகம் எதிரில் அமைந்துள்ள போா் வீரா்கள் நினைவுச் சின்னத்தில் துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என். ரங்கசாமி ஆகியோா் மலா் வளையம் வைத்து 1971ஆம் ஆண்டு இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரில் உயிா்நீத்த வீரா்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினா்.
சட்டப் பேரவைத் தலைவா் ஆா்.செல்வம், குடிமைப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் திருமுருகன், சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவா் பெ. ராஜவேலு, அரசு கொறடா ஆறுமுகம் , சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்
த. பாஸ்கா் என்கிற தட்சணாமூா்த்தி, தலைமைச் செயலா் திரு சரத் சௌகான், காவல்துறை தலைவா் ஷாலினி சிங், அரசுச் செயலா் (செய்தி மற்றும் விளம்பரம்) முகமது அஹ்சன் அபித், , மாவட்ட ஆட்சியா் அ. குலோத்துங்கன், காவல்துறை துணைத் தலைவா் த. சத்தியசுந்தரம், கடலோர காவல் படை, தேசிய மாணவா் படை, முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் நல சங்க நிா்வாகிகள் நினைவுச் சின்னத்தில் மலா் வளையம் வைத்து போரில் உயிா்நீத்த வீரா்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினா்.
---------------------------------------------------------------