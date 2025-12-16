புதுச்சேரியில் வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு: 1,03,467 போ் நீக்கம்
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே, ஏனம் ஆகிய 4 பிராந்தியங்களிலும் வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் 10 சதம் அதாவது1,03,467 வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனா்.
தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலும், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதில் புதுச்சேரியில், வாக்காளா் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணியின் முக்கிய அம்சமான வாக்காளா் கணக்கீட்டு படிவங்கள் கடந்த நவம்பா் 4இல் தொடங்கி டிச.11வரை வீடு வீடாகச் சென்று பணியாளா்களால் வழங்கப்பட்டு, பூா்த்தி செய்த படிவங்கள் பெறப்பட்டன.
இந்த படிவங்கள் அனைத்தும் தோ்தல் ஆணைய இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட பிறகு வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்டது. இதன் விவரங்ககளை புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி பி. ஜவஹா் தலைமைச் செயலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் ஏற்கெனவே 10,21,578 வாக்காளா்கள் இருந்தனா். இப்போது சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிக்குப் பிறகு செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் 9,18,111 வாக்காளா்கள் மட்டுமே இடம் பெற்றுள்ளனா். இது 90 சதவிகிதம் ஆகும். நீக்கப்பட்டவா்கள் 1,03,467 போ். இது 10 சதவிகிதமாகும்.
யாா் யாா் நீக்கம்?
இதில் இறந்தவா்கள் 20,798 போ் , முகவரி மாற்றம் மற்றும் முகவரியில் இல்லாதவா்கள் 80,645 போ். இரட்டிப்பு பதிவு உள்ளவா்கள்2,024 போ். ஏற்கெனவே வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் இருந்து இப்போது வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் இடம் பெறாதவா்கள் அதாவது நீக்கப்பட்டவா்கள் 1,03,575 போ். மேலும், கடந்த முறை நடைபெற்ற சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியில் புதுச்சேரி மற்றும் பிற மாநிலங்களிலும் தங்களின் பெயா் மற்றும் முன்னோா்களின் பெயா்கள் இடம் பெறாமல் வாக்காளா் பட்டியலில் தொடா்பு இல்லாமல் இருப்பவா்களின் எண்ணிக்கை 71,500 போ். இவா்கள் கணக்கெடுப்புப் படிவத்தைப் பூா்த்தி செய்து அளித்தாா்கள். அவா்களின் பெயா்கள் வரைவு வாக்காளா்கள் பட்டியலில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் இவா்கள் தோ்தல் ஆணையம் பரிந்துரைத்த 12 ஆவணங்களில் ஏதாவது ஒன்றை கொடுத்து வாக்காளா்இறுதி பட்டியலில் தங்களின் பெயா் இடம் பெறுவதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.
மேலும், வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெறாதவா்கள் 16.12.2025 முதல் 15.1.2026 வரை மீண்டும் தங்களை வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்த்துக் கொள்ள படிவங்களை அளிக்கலாம். வாக்குச் சாவடி நிலை அதிகாரிகள் உள்பட இப் பணியில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள் மழை, வெயில் பாா்க்காமல் பணியாற்றினா் என்றாா் ஜவஹா். இணை தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரிகள் ஆதா்ஷ், தில்லைவேல் உடனிருந்தனா்.
பட்டியல் அளிப்பு
வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெறாத நீக்கப்பட்ட வாக்காளா்களின் பெயா்கள் பட்டியல் அரசியல் கட்சிகளின் முகவா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை அளிக்கப்பட்டது.புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியரும் மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரியுமான அ. குலோத்துங்கன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய, மாநில அரசியல் கட்சிகளின் முகவா்களிடம் அவரது அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்தப் பட்டியலை அளித்தாா்.
மரணமடைந்த வாக்காளா்கள், குடிபெயா்ந்த வாக்காளா்கள், முகவரியில் இல்லாத வாக்காளா்களின் பெயா்கள் இந்தப் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளன. மேலும், சிறப்புத் தீவிர வாக்காளா்திருத்தப் பணியின்போது சிறப்பாகச் செயல்பட்ட வாக்குச் சாவடி நிலை அதிகாரிகளும் கௌரவிக்கப்பட்டனா். மேலும், இப் பணியில் என்எஸ்எஸ், என்சிசி ஆகிய மாணவா் படைகளை ஈடுபடுத்திய தலைமை ஆசிரியா்களும் கௌரவிக்கப்பட்டனா்.