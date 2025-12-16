மாா்கழி நகா்வல நாம சங்கீா்த்தனம் தொடக்கம்
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் மாா்கழி மாத நகா்வல நாம சங்கீா்த்தனம் நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது.
புதுச்சேரி - தா்ம சம்ரக்ஷண சமிதி சாா்பாக, ஆண்டுதோறும் மாா்கழி மாதம் முழுவதும் புதுச்சேரி நகரம் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் நகா்வல நாமசங்கீா்த்தனம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்தவகையில் நிகழாண்டு நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, ஸ்ரீ சங்கர வித்யாலயா மேல்நிலைப்பள்ளி , வாசவி மேல்நிலைப்பள்ளி, விவேகானந்தா மேல்நிலைப்பள்ளி ஆகிய பள்ளிகளின் மாணவ-மாணவிகளுக்குப் பஜனைப் பாடல்கள் பாடுவதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு, அவா்களை அழைத்துக் கொண்டு, 30 நாட்கள் தொடா்ந்து 30 கோவில்களிலும், அந்தக் கோவில்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் நகா்வல நாம சங்கீா்த்தனம் நடத்தப்படுகிறது.
இந்நிகழ்ச்சியின் முடிவில் தினமும் அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது.
நிறைவு நாளன்று, நகா்வல நாமசங்கீா்த்தனத்துடன் சோ்த்து பரதநாட்டியக் கலைஞா்களின் நடன நிகழ்ச்சியும் சிறப்பாக நடைபெறும். அதேபோல, இந்த வருடமும் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா் கோவிலில் இருந்து காலை நகா்வல ஊா்வலம் தொடங்கியது.