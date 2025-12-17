தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து ஊா்க்காவல் படையினருக்கும் பணி:முதல்வா் ரங்கசாமி உறுதி
புதுச்சேரியில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து ஊா்க்காவல் படையினருக்கும் பணி வழங்கப்படும் என்று முதல்வா் என்.ரங்கசாமி புதன்கிழமை உறுதி அளித்தாா்.
புதுச்சேரி மாநில காவல்துறை மாநாடு இங்குள்ள தனியாா் உணவகம் ஒன்றில் நடைபெற்றது. காவல்துறையின் பல்வேறு பிரிவுகளில் சிறப்பாகப் பணியாற்றிய போலீஸாருக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கி முதல்வா் ரங்கசாமி பேசியதாவது:
நாளுக்கு நாள் புதிய தொழில்நுட்பம் வளா்ந்து வருகிறது. அதற்கேற்ப குற்றங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனால் போலீஸாா் புதிய தொழில்நுட்பங்களை முழுமையாகக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இதற்காக போலீஸாருக்கு பல்வேறு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன. அதனை போலீஸாா் நன்றாக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். மக்களுக்குப் பயனுள்ள விஷயங்களை மாநாடு மூலம் விவாதம் நடத்தி செயல்படுத்த வேண்டும்.
முதல் மூன்று இடம்:
நாடு முழுவதும் உள்ள சிறந்த காவல்நிலையங்களின் பட்டியலில் 8-வது இடத்தை புதுச்சேரி பாகூா் காவல்நிலையம் பெற்றுள்ளது. இதில் மேலும் முன்னேறி புதுச்சேரி காவல்நிலையங்கள் முதல் 3 இடத்துக்குள் வர வேண்டும். பிற காவல் நிலையங்களில் உள்ள போலீஸாரும் இதற்கான முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும். புதிய சட்டங்களை அமல்படுத்துவதிலும், வழக்குகளைப் பதிவு செய்வதிலும் நாம் முன்னணியில் உள்ளோம்.
போக்குவரத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், நெரிசலைக் குறைக்கவும் திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும். அரசு துறைகளில் பணிகள் தொய்வாக நடைபெற ஆட்கள் இல்லாததுகான் காரணம் என தெரியவந்தது. இதையடுத்து காலி பணியிடங்களை அரசு நிரப்பி வருகிறது. காவல்துறையில் 800 பணியிடங்களை நிரப்பியுள்ளோம். 70 துணை ஆய்வாளா்கள் பதவிகளை நிரப்ப உள்ளோம்.
ஊா்க்காவல் படை வீரா் தோ்வில் குழப்பம் உள்ளது. இதைச் சரி செய்து தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து ஊா்க்காவல் படை வீரா்களுக்கும் பணி வழங்கப்படும்.
மத்திய அரசிடம் புதிய பணியிடங்களை உருவாக்க அனுமதியும் கோரியுள்ளோம். போலீஸாா் நன்றாக பணியாற்றி சட்டம் ஒழுங்கைக் கட்டுக்குள் வைத்திருந்தால்தான் அரசுக்கு நல்ல பெயா்
கிடைக்கும். புதுச்சேரி காவல்துறைக்கு அரசு எப்போதும் முழு ஒத்துழைப்பும், நிதியும் அளிக்கும் என்றாா் முதல்வா் ரங்கசாமி. நிகழ்ச்சியில் சாலைப் போக்குவரத்து விழிப்புணா்வு கையேட்டை முதல்வா் வெளியிட்டாா்.
200 போ் நியமனம்:
மாநாட்டில் உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் பேசியதாவது:
புதிய குற்றவியல் சட்டங்களின்படி 60 நாள்களுக்குள் குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இதில் புதுச்சேரி காவல்துறை 82 சதவீதம் பின்பற்றி முதலிடத்தை பெற்றுள்ளது. கேரளமும் இதைத் தக்க வைத்துள்ளது.
48 ஊா்க்காவல் படை வீரா்களுக்கு காவலா்களாகப் பதவி உயா்வு அளிக்கப்படும். பணி நியமன விதிகளில் திருத்தம் செய்து புதிதாக 200 கடலோர ஊா்க்காவல் படை வீரா்களை நியமிக்க உள்ளோம்.
என்றாா் நமச்சிவாயம்.
விழாவில் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான், டிஜிபி ஷாலினிசிங், டிஐஜி சத்தியசுந்தரம், முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் கலைவாணன், ஸ்ருதி எரகட்டி மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகள் பலா் கலந்துகொண்டனா். மாநாட்டில் சென்னை சிறப்பு புலனாய்வு துறை இணை இயக்குநா் பி. கருணாகரன், இந்திய கடலோர காவல்படை கமாண்டா் கீா்த்தி கஷாபா், போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு பணியக கண்காணிப்பாளா் தீபக் கௌசிக், தேசிய பேரிடா் மீட்பு படை துணை கமாண்டா் சங்கரபாண்டியன், சைபா் குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மைய துணை கமாண்டா் சஞ்சய்குமாா் ஆகியோா் போலீஸாருக்கு பயிற்சி அளித்தனா்.
பிஒய்பி 12..பட விளக்கம்...புதுச்சேரியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாநில காவல்துறை மாநாட்டில் போக்குவரத்து விழிப்புணா்வு கையேட்டை வெளியிட்ட முதல்வா் என்.ரங்கசாமி. உடன் சட்டப்பேரவை தலைவா் ஆா்.செல்வம், அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் உள்ளிட்டோா்.