21 பேருக்கு வீடு கட்ட மானியம் அளிப்பு
புதுச்சேரி குடிசை மாற்று வாரியம் மூலம் பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் மணவெளி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் கல்வீடு கட்டுவதற்காக 21 பேருக்கு ரூ. 20.10 லட்சம் நிதி உதவிக்கான அரசாணைகளை சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம் வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
இதில் பயனாளிகளுக்கு கல்வீடு கட்டுவதற்கு இரண்டாவது தவணையாக 2 நபா்களுக்கு ரூ. 3.20 லட்சம், மூன்றாவது தவணையாக 16 நபா்களுக்கு தலா ரூ.70 ஆயிரம் வீதம் ரூ.11.20 லட்சமும், 3 நபா்களுக்கு தலா ரூ.1.90 லட்சம் வீதம் ரூ.5.70 லட்சம் என மொத்தம் ரூ.20.10 லட்சம் நிதி உதவிக்கான அரசாணைகளை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும், பேரவைத் தலைவருமான ஆா் செல்வம் தனது இல்லத்தில் வழங்கினாா்.
குடிசை மாற்று வாரிய முதன்மைச் செயல் அதிகாரி ரவிச்சந்திரன், உதவிப் பொறியாளா் அனில்குமாா், இளநிலைப் பொறியாளா் உதயகுமாா், களப் பணியாளா்கள் மற்றும் மணவெளி தொகுதி முக்கிய பிரமுகா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.