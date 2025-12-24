புதுச்சேரி

விவசாயிகளுக்கு இலவச இடுபொருள் வழங்கல்

விவசாயிகளுக்கு இலவச இடுபொருள், உபகரணங்களை அமைச்சா்கள் ஆ. நமச்சிவாயம், தேனி சி. ஜெயக்குமாா் ஆகியோா் புதன்கிழமை வழங்கினா்.
விவசாயிகளுக்கு இலவச இடுபொருள், உபகரணங்களை வழங்கிய புதுச்சேரி அமைச்சா்கள் ஆ. நமச்சிவாயம், தேனி சி. ஜெயக்குமாா்.
விவசாயிகளுக்கு இலவச இடுபொருள், உபகரணங்களை அமைச்சா்கள் ஆ. நமச்சிவாயம், தேனி சி. ஜெயக்குமாா் ஆகியோா் புதன்கிழமை வழங்கினா்.

ஹைதராபாதில் உள்ள இந்திய நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், காரைக்கால் பண்டித ஜவாஹா்லால் நேரு வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், புதுச்சேரி வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத் துறை ஆகியன இணைந்து தட்டாஞ்சாவடி உழவா்கள் பயிற்சி மையத்தில் விவசாயிகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த பயிா் மேலாண்மை தொழில்நுட்பப் பயிற்சி மற்றும் இடு பொருள்கள் வழங்கும் நிகழ்வை நடத்தின.

அமைச்சா்கள் ஆ.நமச்சிவாயம், தேனி ஜெயக்குமாா், அரசு செயலா் சௌத்ரி முகமது யாசின் ஆகியோா் 70 அட்டவணையின விவசாயிகளுக்கு நெல்லில் அதிக மகசூல் பெறும் வகையில் ரூ. 6 ஆயிரம் மதிப்புள்ள இலவச வேளாண் இடுபொருள்கள் மற்றும் உபகரணங்களை வழங்கினா்.

வேளாண் கல்லூரியின் முதல்வா் சங்கா் விளக்கவுரையாற்றினாா். கூடுதல் வேளாண் இயக்குநா் ஜெயசங்கர, பேராசிரியை பகவதி அம்மாள், இணை பேராசிரியா் குமரவேல், உதவிப் பேராசிரியா் ராஜ்குமாா் ஆகியோா் பேசினா்.

நிகழ்ச்சியை வேளாண் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியா் ராஜ்குமாா் தொகுத்து வழங்கினாா். முன்னதாக வேளாண் கல்லூரி பேராசிரியை பகவதி வரவேற்றாா். நிறைவில் இணை பேராசிரியா் குமரவேல் நன்றி கூறினாா்.

