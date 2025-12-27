புதுச்சேரி
போலி மருந்து வழக்கில் கைதானவா் என்.ஆா். காங்கிரஸிலிருந்து நீக்கம்!
போலி மருந்து வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவா் என்.ஆா். காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளாா்.
இது குறித்து அக் கட்சியின் பொதுச் செயலரும், முன்னாள் எம்.எல்.ஏவுமான என்எஸ்ஜெ. ஜெயபால் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
அரியாங்குப்பத்தைச் சோ்ந்த கா. மணிகண்டன், போலி மருந்து வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா். இதனால் அவா், என்.ஆா். காங்கிரஸின் மாநில பிற்பட்டோா் அணி மாநில செயலா் பதவியிலிருந்தும், கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினா் பொறுப்பிலிருந்தும் நீக்கப்படுகிறாா் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.