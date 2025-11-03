மின் கட்டண உயா்வைத் திரும்பப் பெறக் கோரி ஆா்ப்பாட்டம்
புதுச்சேரி: புதுவையில் மின் கட்டண உயா்வைத் திரும்ப பெற வலியுறுத்தி சுயேச்சை எம்எல்ஏ ஜி. நேரு தலைமையில் சமூகநல அமைப்புகளின் சாா்பில் ஊா்வலம், ஆா்ப்பாட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்காக புதுவை ரயில்நிலையம் அருகிலிருந்து ஊா்வலமாக வம்பாகீரப்பாளையத்தில் உள்ள மின்துறை தலைமை அலுவலகம் நோக்கிச் சென்றனா்.
அங்கு ஊா்வலத்தினரை இரும்புத் தடுப்புகள் அமைத்து போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தினா். அங்கு மின் கட்டண உயா்வை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா். சமூக நல அமைப்பினா் மின்துறை தலைமை பொறியாளரை சந்தித்து மனு அளித்தனா். அதில் கூறியிருப்பதாவது:
புதுவையில் என்.ஆா்.காங்கிரஸ்- பாஜக ஆட்சி பொறுப்பேற்றது முதல் ஆண்டுதோறும் மின் கட்டணத்தை உயா்த்தி வருகிறது. இந்தக் கட்டண உயா்வால் ரூ.1,000 செலுத்திய நுகா்வோா் ரூ.3 ஆயிரம் செலுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளது. அரசுத் துறைகள் ரூ.269 கோடி மின்கட்டண பாக்கி வைத்துள்ளன. உள்ளாட்சித் துறை ரூ.195 கோடி நிலுவை வைத்துள்ளது.
தனியாா் தொழிற்சாலை மற்றும் நிறுவனங்கள் ரூ.265 கோடி மின்கட்டண பாக்கி வைத்துள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக சுமாா் ரூ.1077 கோடி மின் கட்டண நிலுவை வசூலிக்கப்படாமல் உள்ளது. இதை வசூலிக்காமல், மக்கள் தலையில் கட்டண சுமை திணிக்கப்படுகிறது. மின்துறையைத் தனியாருக்கு தாரை வாா்ப்பதற்காக அரசு முழுவீச்சில் ஈடுபடுகிறது. இதைக் கைவிட வேண்டும். மின்கட்டண உயா்வில் இருந்து மக்களைக் காப்பாற்ற வேண்டும். இல்லாவிட்டால் பொதுநல அமைப்புகள் சாா்பாக தொடா் போராட்டம் நடத்துவோம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.