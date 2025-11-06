புதுச்சேரி
தீயணைப்புத் துறையில் 4 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை: புதுவை முதல்வா் வழங்கினாா்
புதுவை தீயணைப்புத் துறையில் 4 பேருக்கு பணி நியமன ஆணையை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
புதுச்சேரி தீயணைப்புத் துறையில் காலியாக இருந்த பணியிடங்கள் போட்டித் தோ்வு வாயிலாக நிரப்பப்பட்டன. முதன்மை தோ்வுப் பட்டியலில் இருந்தவா்களில் சிலா் பணியில் சேரத் தவறியதால் ஏற்பட்ட காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப காத்திருப்புப் பட்டியலில் உள்ளவா்களைக் கொண்டு 4 போ் பணியில் நியமிக்கத் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
இதில் நான்கு தீயணைப்பு வீரா்களுக்கான பணி நியமன ஆணையை (ஆண்-3, பெண்-1) முதல்வா் என். ரங்கசாமி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் உள்ள அலுவலகத்தில் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வழங்கினாா்.
அப்போது, சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், வேளாண் துறை அமைச்சா் தேனி சி. ஜெயக்குமாா், கோட்டத் தீயணைப்பு அதிகாரி ஓ. இளங்கோ உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.