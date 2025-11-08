புதுச்சேரி காவல் மக்கள் மன்றத்தில் 38 புகாா்களுக்குத் தீா்வு
புதுவை காவல்துறை மக்கள் மன்றத்தில் 38 புகாா்களுக்கு சனிக்கிழமை தீா்வு காணப்பட்டது.
காவல்துறை சாா்பில் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் மக்கள் மன்றம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
சனிக்கிழமை பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் நடைபெற்ற மக்கள் மன்றத்தில் காவல் துறை உயா் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா். உருளையன்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். கலைவாணன், கிழக்குப் பகுதி ஆய்வாளா்கள், துணை காவல் ஆய்வாளா்கள் கலந்து கொண்டனா். பொதுமக்களின் புகாா்கள் குறித்து நடவடிக்கை எடுத்தனா்.
லாஸ்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வடக்குப் பகுதி காவல் கண்காணிப்பாளா் (பொ) ஸ்ருதி எஸ். யாரகட்டி, வடக்குப் பகுதி காவல் ஆய்வாளா்கள் மற்றும் துணை காவல் ஆய்வாளா்கள் பொதுமக்களின் புகாா்களைப் பெற்று நடவடிக்கை எடுத்தனா். முதலியாா்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் தெற்குப் பகுதி காவல் கண்காணிப்பாளா் செல்வம், தெற்குப் பகுதி காவல் ஆய்வாளா்கள், காவல் துணை ஆய்வாளா்கள் பொதுமக்களின் புகாா்களைப் பெற்று நடவடிக்கை எடுத்தனா்.
மங்கலம் காவல் நிலையத்தில் மேற்குப் பகுதி காவல் ஆய்வாளா்கள் தங்களது துணை காவல் ஆய்வாளா்களுடன் பொதுமக்களின் புகாா்களைப் பெற்று நடவடிக்கை எடுத்தனா். போக்குவரத்துக் காவல் நிலையங்களில் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் நித்யா ராதாகிருஷ்ணன், கண்காணிப்பாளா் ரச்சனா சிங், காவல் ஆய்வாளா்கள் ஆகியோா் போக்குவரத்துத் தொடா்பான புகாா்களைப் பெற்று நடவடிக்கை எடுத்தனா்.
புதுவை இணைய வழி குற்றப் பிரிவு காவல்நிலையத்தில் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் நித்யா ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் மக்கள் மன்றம் நடந்தது.
காவல்துறை மூத்த அதிகாரிகள் 52 புகாா்களை பொதுமக்களிடமிருந்து பெற்றனா். இதில் 38 புகாா்களுக்கு உடனடி தீா்வு காணப்பட்டது. மக்கள் மன்றத்தில் 35 மகளிா் உள்ளிட்ட 162 போ் கலந்து கொண்டனா்.