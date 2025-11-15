புதுச்சேரி
பிகாா் வெற்றி: பாஜக தலைவருக்கு முதல்வா் ரங்கசாமி வாழ்த்து!
பிகாா் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்றதையொட்டி பாஜக தேசியத் தலைவா் ஜே.பி. நட்டாவுக்கு, புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமி சனிக்கிழமை வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.
பிகாா் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்றதையொட்டி பாஜக தேசியத் தலைவா் ஜே.பி. நட்டாவுக்கு, புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமி சனிக்கிழமை வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் அனுப்பியுள்ள வாழ்த்து செய்தி: பிகாா் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் மகத்தான வெற்றிக்கு எனது மனமாா்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எதிா்வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தொடா் வெற்றிக்கு இது வித்தாகும் என தெரிவித்துள்ளாா்.