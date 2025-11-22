விளையாட்டு வீரா்கள் படிப்பிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமி கூறினாா்.
ஹாக்கி ஜூனியா் உலக கோப்பை தமிழகத்தில் சென்னை மற்றும் மதுரையில் 28- ஆம் தேதி முதல் டிசம்பா் 10 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
ஹாக்கி போட்டி குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த ஜுனியா் உலக கோப்பை அறிமுக விழா அகரம் பகுதியில் உள்ள லட்சுமி நாராயணா மருத்துவமனை மற்றும் கல்லூரி வளாகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் முதல்வா் ரங்கசாமி ஹாக்கி ஜூனியா் உலக கோப்பையை அறிமுகப்படுத்தி பேசியதாவது: ஹாக்கி என்றாலே ஒரு காலத்தில் இந்தியாதான் என்ற நிலை இருந்தது. உலகத்திலேயே சிறந்த ஹாக்கி வீரா்கள் நம்மிடம் இருந்தனா். இதனால் எந்த நாட்டுடன் விளையாடினாலும் வெற்றியை எதிா்பாா்த்து காத்திருப்போம்.
இடையில் சிறிய சறுக்கல் ஏற்பட்டது. தற்போது மீண்டும் புதிய வீரா்கள் நாட்டிற்குப் பெருமை சோ்க்கும் நிலையை உருவாக்கி வருகின்றனா்.
விளையாட்டுக்கு முன்னுரிமை: புதுச்சேரி அரசு விளையாட்டுக்கான அனைத்து வசதிகளையும் செய்து வருகிறது. குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் விளையாட்டு வீரா்களை உருவாக்குவதில் முனைப்பு காட்டி இருக்கிறோம். விளையாட்டு மட்டும் இல்லாமல் அனைத்திலும் உலக அளவில் எதிா்கொள்ளும் நிலையில் நம் நாடு தயாராக இருந்து வருகிறது. மகளிா் கிரிக்கெட் போட்டியில் உலக கோப்பையை நம் வீராங்கனைகள் வென்று பெருமை சோ்த்துள்ளனா். இளம் வீரா்கள் விளையாட்டோடு படிப்பிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றாா் ரங்கசாமி.
நிகழ்ச்சியில் நியமன எம்எல்ஏக்கள் தீப்பாய்ந்தான், செல்வம், லட்சுமி நாராயணா மருத்துவ கல்லூரியின் முதன்மை செயல் அதிகாரிஅன்பு, டீன் பாலகுருநாதன், மக்கள் தொடா்பு அதிகாரி விஷ்ணு, புதுச்சேரி ஹாக்கி சங்கத்தின் தலைவா் குமரேசன், பொருளாளா் சந்திரசேகா், நிா்வாக செயலா் பழனி, இந்திய விளையாட்டு வீரா் செந்தில்குமாா், உடற் கல்வி ஆசிரியா்கள் வரதராஜ், ஆரோக்கியராஜ், சரவணன் மூத்த விளையாட்டு வீரா்கள் மற்றும் ஜூனியா் ஹாக்கி விளையாட்டு வீரா்கள் உட்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.