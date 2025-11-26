புதுச்சேரியில் ரூ.650 கோடிக்கான மேம்பால பணி: திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை - அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணன் தகவல்
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி சிலையிலிருந்து அரியாங்குப்பம் மேம்பாலம் வரையிலும் 4 நான்குவழி மேம்பாலம் அமைக்கவும், அரியாங்குப்பத்தில் இருந்து முள்ளோடை வரை 4 வழிச் சாலை அமைக்கவும் சுமாா் ரூ.650 கோடி திட்டத்துக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாா் செய்து அளிக்க ஒரு நிறுவனத்தை நியமிக்க டெண்டா் விடும் நடவடிக்கையை மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ளது.
இது குறித்து புதுச்சேரி பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் க. லட்சுமிநாராயணன் புதன்கிழமை கூறியதாவது:
புதுச்சேரி ராஜீவ் காந்தி சிலையிலிருந்து இந்திரா காந்தி சிலை வரையிலான மேம்பாலம் கட்டும் பணிக்கான பூமி பூஜையை மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சா் நிதின் கட்கரி அண்மையில் தொடங்கி வைத்தாா். அப்போது இந்திரா காந்தி சிலையிலிருந்து அரியாங்குப்பம் வரையிலான 4 வழி மேம்பாலம் 2.6 கி.மீ. மற்றும் அரியாங்குப்பத்திலிருந்து முள்ளோடை வரையிலான 4 வழிச் சாலைக்கான 13.4 கி.மீ. புதிய திட்டத்துக்கு மொத்தமாக 16 கி.மீ. தொலைவுக்கு ஒப்புதலும் நிதியும் அளிக்குமாறு புதுச்சேரி முதல்வா் என். ரங்கசாமி அந்த விழாவில் கோரிக்கை வைத்தாா்.
இதை ஏற்றுக் கொண்ட மத்திய அமைச்சா் நிதின் கட்கரி அந்த விழாவிலேயே ஒப்புதல் அளித்தாா். இதற்கான பணிகள் விரைந்து தொடங்கப்படும் என்றாா்.
இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாா் செய்து ஆலோசனை அளிக்க ஒரு நிறுவனம் நியமிக்கப்பட உள்ளது. மத்திய அரசு ஆலோசனை நிறுவனத்தை நியமிக்க டெண்டா் விட்டுள்ளது. டெண்டா் இறுதி செய்யப்படும் நாள் 31.12.25 ஆகும்.
விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க ரூ.1.87 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிறுவனம் 120 நாள்களில் இத் திட்ட அறிக்கையைத் தயாா் செய்து மத்திய அரசிடம் வழங்கும். அதன் பிறகு இத் திட்டம் முறையாக தொடங்கப்படும்.
விரிவான திட்ட அறிக்கையைத் தயாா் செய்து மத்திய அரசிடம் அந்த நிறுவனம் ஒப்படைத்தப் பிறகு இத் திட்டத்தை நிறைவேற்றும் வகையில் முழு தொகையையும் ஏற்றுக் கொள்ளும் என்றாா் அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணன்.