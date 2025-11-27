புதுச்சேரி
அரசுப் பணியாளா்கள் நல கூட்டமைப்பினா் ஆா்ப்பாட்டம்
புதுச்சேரியில் அரசுப் பணியாளா்கள் நல கூட்டமைப்பினா் 10 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வியாழக்கிழமை கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் அரசுப் பணியாளா்கள் நல கூட்டமைப்பினா் 10 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வியாழக்கிழமை கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
புதுச்சேரி பொதுப் பணித் துறை தலைமை அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற இந்த கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளா் சரவணன் தலைமை வகித்தாா்.
20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றும் வவுச்சா் ஊழியா்களை பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட 10 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் திரளானோா் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.