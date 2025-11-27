புதுச்சேரிக்கு தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படையின் இரு குழுக்கள் விரைவு
புதுச்சேரி: டித்வா புயல் எச்சரிக்கை எதிரொலியாக தேசிய பேரிடா் மீட்பு படையின் 2 குழுக்கள் புதுச்சேரிக்கு விரைகின்றன என்று மாவட்ட ஆட்சியரும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை ஆணையருமான அ. குலோத்துங்கன் தெரிவித்தாா்.
தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் டித்வா புயல் உருவானதைத் தொடா்ந்து, புதுச்சேரிக்கு சிகப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந் நிலையில் வரும் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அதி கன மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதால், பேரிடா் மேலாண்மை துறை ஆணையரும் மாவட்ட ஆட்சியருமான குலோத்துங்கன் தலைமையில் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் அனைத்துத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அனைத்து கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையா்கள், காவல் துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட துறை அதிகாரிகளுடன் ஆட்சியா் வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு துறையும் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆட்சியா் குலோத்துங்கன் விரிவாக எடுத்துரைத்தாா். இதில் சம்பந்தப்பட்ட முக்கியத் துறைகளில் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்க வேண்டும். அது 24 மணி நேரமும் செயல்பட வேண்டும்.
பொதுமக்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும். மேலும், நகரம் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள அனைத்து வாய்க்கால்களிலும் அடைப்புகளை வெள்ளிக்கிழமைக்குள் (நவ. 28) அகற்ற வேண்டும்.
மீனவா்கள் யாரும் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம். மேலும், பொதுப்பணித் துறை தேவையான மோட்டாா் பம்ப் செட்டுகளை அந்தந்த கொம்யூனிலும் தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை மூலம் தாழ்வான பகுதிகளில் தேவையான உணவுகளைத் தயாா் செய்து தர ஆயத்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். தாழ்வான பகுதியில் இருக்கும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும்.
மின்துறையினா் தேவையான உபகரணங்களுடன் தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும் கிருஷ்ணா நகா், ரெயின்போ நகா் உள்ளிட்ட தாழ்வான பகுதிகளில் தேவையான ஜென்செட்டுகளை தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
தீயணைப்பு வீரா்கள் வாகனங்களுடன் தயாா் நிலையில் இருக்க வேண்டும். காவல் துறை முக்கிய நடைபாதைகளில் பொதுமக்கள் இரவு படுத்து தூங்குவதை இந்த மழை முடியும் வரை தவிா்க்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
மேலும், பாகூா், வில்லியனூா் பகுதிகளில் பொதுமக்கள் ஆற்றில் குளிப்பதைத் தவிா்க்க வேண்டும். இதை காவல் துறை கண்காணிக்க வேண்டும். சுகாதாரத் துறை தேவையான மருந்து மாத்திரைகளுடன் அந்தந்த கொம்யூன் பஞ்சாயத்து பகுதிகளில் தயாா் நிலையில் இருக்க வேண்டும். கால்நடை பராமரிப்பு துறை மூலம் கால்நடைகளைப் பாதுகாப்பான இடங்களில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படையின் இரண்டு குழுக்கள் புதுச்சேரி வர உள்ளன என்றாா் ஆட்சியா் குலோத்துங்கன்.
இந்தக் கூட்டத்தில் சாா்பு ஆட்சியா் இசிட்டா ரதி மற்றும் துறை சாா்ந்த அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.