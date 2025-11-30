புதுச்சேரி
புதுச்சேரியில் மீனவா் உயிரிழப்பு
தொடா் மழை காரணமாக புதுச்சேரியில் மீனவா் உயிரிழந்தாா்.
புதுச்சேரி பெரிய காலாப்பட்டு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மீனவா் மகேந்திரன்(44). புயல், மழையைப் பொருள்படுத்தாது அங்குள்ள வலைக் கூடத்தில் மகேந்திரன் சனிக்கிழமை இரவு தூங்கியுள்ளாா். கடற்கரை பகுதி என்பதால் கடுங்குளிா் காற்று வீசியது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த மீனவா்கள் மகேந்திரனை எழுப்பியபோது எழவில்லை. அவரை பரிசோதித்தபோது இறந்தது தெரியவந்தது. கடுங்குளிரைத் தாங்க முடியாமல் இறந்திருக்கலாம் என தெரிகிறது.
இதுகுறித்து காலாப்பட்டு போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.