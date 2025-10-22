புதுச்சேரி
அடிப்படை வசதி கோரி கிராம மக்கள் உண்ணாவிரதம்
புதுச்சேரி: மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதிக்கு உள்பட்ட தேத்தம்பாக்கம் கிராம மக்கள் அடிப்படை வசதி கோரி காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை புதன்கிழமை தொடங்கினா்.
அங்குள்ள டாக்டா் அம்பேத்கா் கலையரங்கம் முன் இந்தப் போராட்டம் நடைபெறுகிறது. தேத்தம்பாக்கம் கிராமத்தில் பள்ளிகளுக்குத் தரமான கட்டட வசதி வேண்டும். கழிவுநீா் வசதி செய்து தர வேண்டும். ஏரியைத் தூா்வார வேண்டும். மனைப்பட்டா வழங்க வேண்டும். சுடுகாட்டுக்குப் பாதை அமைக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட அடிப்படை கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் இந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தைத் தொடங்கி உள்ளனா்.