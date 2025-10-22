கருவடிக்குப்பம் கோயில் குளத்தில் மண்சரிவு
புதுச்சேரி: கோயில் குளத்தில் மண் சரிவு ஏற்பட்டதைச் சீரமைக்க எம்.எல்.ஏ. கல்யாணசுந்தரம் நடவடிக்கை எடுத்தாா்.
புதுச்சேரி காலாப்பட்டு தொகுதிக்கு உள்பட்ட கருவடிக்குப்பம் பிள்ளையாா் கோவில் குளத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பெய்த மழையால் குளத்தின் முழு கொள்ளளவில் ஏறத்தாழ 90 சதவிகிதம் நிரம்பிய நிலையில் குளக்கரையின் ஒரு பகுதி சரிந்தது. இதை புதன்கிழமை பாா்வையிட்ட காலாப்பட்டு எம்எல்ஏ பி.எம்.எல்.கல்யாணசுந்தரம் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுடன் தொடா்பு கொண்டாா். மேலும் மண் சரிவு ஏற்படாத வகையில் திட்டமிட்டு பணிகளை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டாா்.
உருளையன்பேட்டை தொகுதி உப்பனாறு வாய்க்கால் ஒட்டி உள்ள தாழ்வான பகுதிகளான கோவிந்தசாலை, குபோ் நகா் , கல்வே பங்களா, அந்தோணியாா் கோயில் வீதி மற்றும் இதரப் பகுதிகளில் உருளையன்பேட்டை எம்எல்ஏ ஜி. நேரு மழை நீா் தேங்கியிருக்கும் பகுதிகளில் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
புதுச்சேரி நகராட்சி ஆணையா் கந்தசாமி, பொதுப்பணித்துறை பொது சுகாதார பிரிவு செயற்பொறியாளா் வாசு மற்றும் புதுச்சேரி நகராட்சி செயற்பொறியாளா் சிவபாலன், உதவி பொறியாளா் நமச்சிவாயம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.