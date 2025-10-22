சாத்தனூா் அணை உபரிநீா் திறப்பு: புதுச்சேரி ஆட்சியா் எச்சரிக்கை
புதுச்சேரி: சாத்தனூா் அணையிலிருந்து உபரி நீா் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் தென்பெண்ணையாற்றின் கரையோரக் கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருக்குமாறு புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியா் அ. குலோத்துங்கன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் புதன்கிழமை இரவு வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சாத்தனூா் அணையில் இருந்து புதன்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு உபரி நீா் வெளியேற்றம் விநாடிக்கு 5,000 கன அடியாக இருக்கிறது. இது மேலும், 9000 கன அடியாகத் திறக்கப்படலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, தென்பெண்ணையாற்றின் கரையோரம் குடியிருக்கும் பொதுமக்கள் குறிப்பாக புதுச்சேரி மாவட்டம் பாகூா் தாலுகா, மணமேடு, குருவிநத்தம், சொரியாங்குப்பம், பரிக்கல்பட்டு, கொமந்தாமேடு மற்றும் உச்சிமேடு கிராமங்களில் உள்ள கிராம மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறாா்கள்.
இந்த நேரத்தில் ஆற்றில் இறங்குவது, மீன் பிடிப்பது, விளையாடுவது, நீந்துவது போன்ற எவ்விதமான செயல்களிலும் ஈடுபட வேண்டாம் என்று மாவட்ட நிா்வாகம் கேட்டுக் கொள்கிறது என தெரிவித்துள்ளாா்.