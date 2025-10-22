புதுச்சேரி
புதுச்சேரியில் காய்கறி நிலவரம்
கிலோ கணக்கில்
பெரிய வெங்காயம்-ரூ.30
சின்ன வெங்காயம்-ரூ.50
தக்காளி-ரூ.30
உருளைக்கிழங்கு- ரூ. 40
கேரட் -ரூ.60
பீன்ஸ்- ரூ. 60
கருணைக் கிழங்கு-ரூ. 55
வெண்டைக்காய் - ரூ.15
சேப்பங்கிழங்கு -ரூ.40
கத்தரிக்காய்-ரூ.50
அவரைக்காய்-ரூ.70
சௌசௌ-ரூ. 30
காலிஃபிளவா் -ஒன்றுக்கு ரூ.40
கீரை வகைக் கட்டுகள் ரூ.20
குடை மிளகாய்-ரூ.70
இஞ்சி -ரூ.90
பச்சைமிளகாய் -ரூ.50
பீட்ரூட் -ரூ.40
கோஸ் -ரூ.25
மாங்காய்-ரூ.80
கோவைக்காய்-ரூ.40
பாகற்காய்-ரூ.40
முருங்கை -ரூ.120
புடலை -ரூ.20
சுரைக்காய் -ரூ.20
வெள்ளரி -ரூ.40
நூக்கல் -ரூ.80