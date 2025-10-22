புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் காய்கறி நிலவரம்

காய்கறி நிலவரம்
Published on

கிலோ கணக்கில்

பெரிய வெங்காயம்-ரூ.30

சின்ன வெங்காயம்-ரூ.50

தக்காளி-ரூ.30

உருளைக்கிழங்கு- ரூ. 40

கேரட் -ரூ.60

பீன்ஸ்- ரூ. 60

கருணைக் கிழங்கு-ரூ. 55

வெண்டைக்காய் - ரூ.15

சேப்பங்கிழங்கு -ரூ.40

கத்தரிக்காய்-ரூ.50

அவரைக்காய்-ரூ.70

சௌசௌ-ரூ. 30

காலிஃபிளவா் -ஒன்றுக்கு ரூ.40

கீரை வகைக் கட்டுகள் ரூ.20

குடை மிளகாய்-ரூ.70

இஞ்சி -ரூ.90

பச்சைமிளகாய் -ரூ.50

பீட்ரூட் -ரூ.40

கோஸ் -ரூ.25

மாங்காய்-ரூ.80

கோவைக்காய்-ரூ.40

பாகற்காய்-ரூ.40

முருங்கை -ரூ.120

புடலை -ரூ.20

சுரைக்காய் -ரூ.20

வெள்ளரி -ரூ.40

நூக்கல் -ரூ.80

