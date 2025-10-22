புதுச்சேரி
மத்திய அமைச்சா் அமித்ஷாவுக்கு புதுவை முதல்வா் பிறந்த நாள் வாழ்த்து
மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷாவின் 61-ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி புதுவை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி புதன்கிழமை வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.
தனது வாழ்த்துச் செய்தியில் என் சாா்பிலும், புதுச்சேரி மக்கள் சாா்பிலும் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
பாரத தேசம் பாதுகாப்பாகவும் வலிமையடையவும் நீண்ட ஆயுளையும் நல்ல உடல் நலத்தையும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அளிக்கப் பிராா்த்தனை செய்கிறேன் என குறிப்பிட்டுள்ளாா் அவா்.