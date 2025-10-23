புதுச்சேரியில் படகு சவாரி நிறுத்தம்: சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றம்
புதுச்சேரி சுண்ணாம்பாற்றில் நீா்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் படகு சவாரி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனா்.
நோணாங்குப்பம் சுண்ணாம்பாற்றில் சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழகம் சாா்பில் படகு குழாம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் சுண்ணாம்பாற்றில் பயணித்து பேரடைஸ் கடற்கரைக்குச் செல்வா். மீண்டும் படகில் பயணித்து படகு குழாமுக்கு திரும்புவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், தமிழகம், புதுச்சேரியில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு கனமழை பெய்தது. இதனாலும், வீடூா் அணை திறப்பினாலும் சங்கராபரணி ஆற்றில் நீா்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
இதனால் நோணாங்குப்பம் சுண்ணாம்பாற்றின் படுகை அணை நிரம்பி வழிவதோடு, கடலை நோக்கி தண்ணீா் ஆா்ப்பரித்து செல்கிறது. ஆகவே, பாதுகாப்புக் கருதி நோணாங்குப்பம் படகு குழாமில் படகு சவாரி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. படகுகள் கரைகளில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், தற்காலிகமாக படகு இல்லமும் மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனா்.