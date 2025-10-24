புதுச்சேரி

புதுவையில் இன்று பள்ளி, கல்லூரிகள் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கும்!

புதுவை யூனியன் பிரதேசத்தில் விடுமுறை தினத்தை ஈடு செய்யும் வகையில் சனிக்கிழமை அனைத்துப் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்கள் செயல்படும்.
Published on

புதுவை யூனியன் பிரதேசத்தில் விடுமுறை தினத்தை ஈடு செய்யும் வகையில் சனிக்கிழமை அனைத்துப் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்கள் செயல்படும்.

ஆயுத பூஜையையொட்டி, வெளியூா் சென்றிருந்த ஆசிரியா்கள், ஊழியா்களின் நலன் கருதி கடந்த 21-ஆம் தேதி கூடுதலாக ஒருநாள் பூஜை விடுமுறை என்று புதுவை துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தாா்.

இதை ஈடு செய்யும் வகையில் 25-ஆம் தேதி வேலை நாளாக இருக்கும் என்றும் புதுவை அரசின் உள்துறை உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.

அதன்படி, புதுவை யூனியன் பிரதேசத்தில் சனிக்கிழமை அனைத்துப் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கும்.

X
Dinamani
www.dinamani.com