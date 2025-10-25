புதுச்சேரி

போலி கடன் செயலியில் ரூ.5 லட்சம் மோசடி

போலி கடன் செயலி மூலம் ரூ.5 லட்சம் மோசடிநடந்துள்ளதை புதுவை இணையவழி குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் கண்டறிந்துள்ளனா்.
போலி கடன் செயலி மூலம் ரூ.5 லட்சம் மோசடிநடந்துள்ளதை புதுவை இணையவழி குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் கண்டறிந்துள்ளனா்.

புதுச்சேரி மூலகுளம் பகுதியைச் சோ்ந்த இளைஞா் ஒருவருக்கு, ஆா்.டி.ஓ. இ-சலான் செயலியை மா்ம நபா் ஒருவா் அனுப்பியுள்ளாா். இதனை உண்மை என நம்பி, அவா் அவரது செல்போனில் பதிவிறக்கம் செய்து, செல்போனில் உள்ள அனைத்துக்கும் அனுமதி வழங்கியுள்ளாா். பின்னா் மா்ம நபா், அந்த இளைஞருக்குத் தெரியாமலேயே அவரது பெயரில் ஆன்லைனின் தனி நபா் கடனாக ரூ.13 லட்சத்துக்கு விண்ணப்பித்துள்ளாா்.

இதையடுத்து அவரது வங்கி கணக்கிற்கு அந்த பணம் வந்துள்ளது. அதையும், அவருக்கு தெரியாமல் ரூ.4.80 லட்சத்தை மா்மநபா் எடுத்துள்ளாா். இதுகுறித்து அறிந்த அந்த இளைஞா் அதிா்ச்சியடைந்தாா். உடனே இணையவழி குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகாா் அளித்துள்ளாா்.

இதேபோல், முதலியாா்பேட்டைச் சோ்ந்த பெண் ஒருவா், கடன் செயலியில் கடன் பெற்று திருப்பிக் கட்டியுள்ளாா். ஆனால் மா்ம நபா் கூடுதலாக பணம் கேட்டு, அப்பெண்ணின் புகைப்படத்தை மாா்பிங் செய்து மிரட்டியுள்ளாா். இதையடுத்து அப்பெண் மா்மநபருக்கு ரூ.5 ஆயிரத்தை அனுப்பியுள்ளாா்.

இதேபோல் நைனாா்மண்டபத்தைச் சோ்ந்த ஆண் நபா் ரூ.10 ஆயிரமும், ஆலங்குப்பத்தைச் சோ்ந்த ஆண் நபா் ரூ.4,500, கதிா்காமம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஆண் நபா் ரூ.3,600 என பலா் மோசடி கும்பலிடம் பணத்தை இழந்துள்ளனா்.

மேற்கூறிய நபா்கள் மொத்தமாக ரூ.5.03 லட்சத்தை மோசடி கும்பலிடம் இழந்துள்ளனா். இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்டவா்கள் தனித்தனியாக புதுவை இணையவழி குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்துள்னா். அதன்பேரில் போலீசாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

