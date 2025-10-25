15 லஞ்ச வழக்குகள் இதுவரை பதிவு: முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் பேட்டி
நிகழாண்டில் இதுவரை 15 லஞ்ச வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக புதுவை ஊழல் ஒழிப்பு முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஈஷாசிங் கூறினாா்.
இது குறித்து அவா் சனிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: புதுச்சேரியில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எங்களைப் பொறுத்தவரையில் லஞ்சம் கொடுப்பதும், கேட்பதும் குற்றம். இதற்காகத்தான் ஆண்டுதோறும் ஊழல் ஒழிப்பு வாரம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.
லஞ்சம் தொடா்பாக பொதுமக்கள் யாா் புகாா் அளித்தாலும் நடவடிக்கை எடுப்போம். பொதுமக்கள் அச்சமின்றி புகாா் அளிக்க முன்வர வேண்டும். லஞ்சத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்பது தான் முக்கியமான கொள்கை. இதற்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும். பொதுமக்களுக்கு புகாா் எண்கள் அளிப்பது தொடா்பாக போதிய விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்படும்.
பொதுமக்கள் அளிக்கும் புகாா்கள் உண்மை தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். பிறா் மீது உள்ள காழ்ப்புணா்ச்சியின் காரணமாக புகாா் அளிப்பதைத் தவிா்க்க வேண்டும். இந்த ஆண்டில் மட்டும் லஞ்சம் தொடா்பாக 15 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்றாா்.
பேட்டியின் போது காவல் கண்காணிப்பாளா் நல்லாம் கிருஷ்ணராயபாபு, இன்ஸ்பெக்டா்கள் தனசேகரன், வெங்கடாசலபதி உள்ளிட்டோா் இருந்தனா்.