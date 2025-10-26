புதுச்சேரி அருகே சொத்துக்காக தாய் கழுத்தறுத்துக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இந்த சம்பவம் தொடா்பாக அவரது மகன், பேரனை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
புதுச்சேரி காலாப்பட்டு பிள்ளை சாவடி அன்னை நகரைச் சோ்ந்தவா் லோகநாயகி (70). இவருக்கு ராஜ்குமாா் (45), சந்தானம் (42) ஆகிய இரு மகன்கள் உள்ளனா். தச்சுத் தொழிலாளியான மூத்த மகன் ராஜ்குமாா் திருவண்ணாமலையில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறாா்.
இளைய மகன் சந்தானம் பிள்ளைச்சாவடியில் தாயின் வீட்டருகே 2 தெருக்கள் தள்ளி வசித்து வந்தாா். இவா் தாய்க்கு உணவளித்து பராமரித்தும் வந்துள்ளாா். இந்நிலையில் லோகநாயகி பெயரில் பிள்ளைச் சாவடியில் காலி மனையும், கடலூா் மாவட்டம் சிங்கிரிகுடி அருகே உள்ள சின்ன மடத்தில் 2 ஏக்கா் தோப்பும் உள்ளது.
இதில் சந்தானத்துக்கு பிள்ளைச்சாவடி காலி மனையை லோகநாயகி எழுதிக் கொடுத்து விட்டாராம். இதனால் அவ்வப்போது ராஜ்குமாா் பிள்ளைச்சாவடிக்கு வந்து தாய் லோகநாயகியுடன் தகராறு செய்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இது தொடா்பாக ஏற்கெனவே போலீஸில் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் தீபாவளியையொட்டி ராஜ்குமாா் தனது குடும்பத்தினருடன் பிள்ளைச்சாவடி வந்து உறவினா் வீட்டில் தங்கியிருந்தாா். தாய் லோகநாயகியைச் சந்தித்து தனது பெயரில் 2 ஏக்கா் தோப்பை எழுதி தரும்படி ராஜ்குமாா் கேட்டுள்ளாா்.
இதேபோல சனிக்கிழமை இரவும் தாயிடம் சொத்து கேட்டு அவா் தகராறு செய்துள்ளாா். அப்போது தாயைக் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்து விடுவதாக கத்தியைக் காட்டி மிரட்டினாராம். இதுகுறித்து லோகநாயகி தனது இளைய மகன் சந்தானத்திற்கு கைப்பேசியில் தகவல் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதனால் ராஜ்குமாா் ஆத்திரமடைந்து லோகநாயகியின் கழுத்தை கத்தியால் அறுத்ததில் அவா் ரத்த வெள்ளத்தில் நிகழ்விடத்திலேயே இறந்தாா். இதனால் பயந்து போன ராஜ்குமாா் கத்தியுடன் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துள்ளாா். அப்போது இளைய மகன் சந்தானம் அங்கு வந்துள்ளாா்.
கத்தியில் ரத்தத்துடன் அண்ணன் ராஜ்குமாா் நிற்பதை பாா்த்து சந்தானம் சண்டை போட்டுள்ளாா். அப்போது அங்கு வந்த ராஜ்குமாரின் மகனான 17 வயது சிறுவன் தந்தையுடன் சோ்ந்து சித்தப்பா சந்தானத்தைத் தாக்கிவிட்டு இருவரும் தப்பி ஓடிவிட்டனா்.
இதுகுறித்து சந்தானம் அளித்த புகாரின் பேரில் காலாப்பட்டு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து ராஜ்குமாா் மற்றும் அவரது மகனை கைது செய்தனா்.
கொலையுண்ட லோகநாயகியின் சடலத்தைக் கைப்பற்றி உடல் கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு போலீஸாா் அனுப்பி வைத்தனா்.
இதில், சிறுவனை அரியாங்குப்பத்தில் உள்ள சிறுவா் சீா்திருத்தப் பள்ளிக்கும், ராஜ்குமாரை மத்திய சிறையில் அடைக்கவும் போலீஸாா் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனா்.