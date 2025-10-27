புதுச்சேரி
நமது மக்கள் கழகம்: புதுச்சேரியில் புதிய கட்சி உதயம்
நமது மக்கள் கழகம் என்னும் புதிய கட்சி புதுச்சேரியில் திங்கள்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
மனித நேய மக்கள் சேவை இயக்கம் என்ற பெயரில் உருளையன்பேட்டை சுயேச்சை எம்எல்ஏ ஜி. நேரு (எ) குப்புசாமி தலைமையில் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த இயக்கம் அரசியல் கட்சியாக மாறுகிறது. புதிய கட்சியின் பெயா் ‘நமது மக்கள் கழகம்’ (என்எம்கே). இதன் தலைவராக எம்.எல்.ஏ ஜி. நேரு தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா். மேலும் சில நிா்வாகிகளும் அறிவிக்கப்பட்டனா். கட்சியின் கொடியையும் நேரு அறிமுகப்படுத்தினாா்.
அவருக்கு முன்னாள் எம்.பி. மு. ராமதாஸ், முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள் வி.சாமிநாதன், கே.ஏ.யூ. அசனா ஆகியோா் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.