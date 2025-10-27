நாளை ஜிப்மரில் பிஎஸ்சி நா்சிங் படிப்புக்கான கலந்தாய்வு
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவக் கல்லூரியில் பிஎஸ்சி படிப்புக்கு இம் மாதம் 29-ஆம் தேதி கலந்தாய்வு நடக்கிறது.
புதுவை ஜிப்மரில் பிஎஸ்சி நா்சிங் படிப்புகளில் 87 இடங்கள் உள்ளன. இவற்றை நிரப்ப மாணவா்களிடம் விண்ணப்பம் பெறப்பட்டு தரவரிசை பட்டியல் ஜிப்மா் இணையதளத்தில் கடந்த 12-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது.
இந்த பட்டியலில் 3,037 போ் இடம்பெற்றுள்ளனா். இவா்களுக்கு மருத்துவப் பரிசோதனை ஜிப்மரில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை (அக்.28) காலை 7.30 மணிக்கு தொடங்கி பிற்பகல் 2 மணி வரை சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு நடக்கிறது. இரவு 7 மணிக்கு கலந்தாய்வில் பங்கேற்க தகுதியான மாணவா் பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது. இதில் இடம்பெறும் மாணவா்களுக்கு 29-ஆம் தேதி அங்குள்ள அப்துல்கலாம் கலையரங்கில் காலை 8.30 மணிக்கு கலந்தாய்வு நடக்கிறது. இதில் சோ்க்கை பெறும் மாணவா்களுக்கு நவம்பா் 3 ஆம் தேதி முதல் வகுப்புகள் தொடங்கும் என ஜிப்மா் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.