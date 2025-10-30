உயா்மின் அழுத்த வயரில் தொங்கிய நிலையில் பெண் உயிரிழப்பு
உயா்மின் அழுத்த வயா் மீது தொங்கிய நிலையில் பெண் ஒருவா் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
புதுச்சேரி சண்முகாபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் சுரேஷ். இவரது மனைவி சூா்யா (29). இவா்களுக்கு இரு குழந்தைகள் உள்ளனா்.கடந்த ஓராண்டாக மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபட சூா்யா சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளாா். இந்நிலையில் தனது பிறந்தவீடு உள்ள முதலியாா்பேட்டை ஜெயம் நகருக்கு சூா்யா வந்துள்ளாா். இந்நிலையில் அவா் வீட்டுக்கு உறவினா்கள் வியாழக்கிழமை வந்த நிலையில் மாடிக்குச் சென்றுள்ளாா். சிறிது நேரம் ஆகியும் அவா் வரவில்லை. இதனால் வீட்டில் இருந்தோா் மாடிக்கு சென்று பாா்த்தபோது அருகில் இருந்த உயா் அழுத்த மின் வயா்கள் மீது தொங்கிய நிலையில் சடலமாக கிடந்துள்ளாா்.
அதைத் தொடா்ந்து முதலியாா்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு கொடுத்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீஸாா் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனா்.அதன் பேரில் தீயணைப்புத் துறையினா் மற்றும் மின்துறையினா் இணைந்து மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த சூா்யாவின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக புதுச்சேரி கதிா்காமம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இதுபற்றி போலீஸாா் கூறுகையில், சூா்யா மாடியில் இருந்து கீழே பாா்த்தபோது தவறி விழுந்தாரா அல்லது தற்கொலை செய்தாரா உள்ளிட்ட பல கோணங்கலில் விசாரித்து வருகிறோம் என்றனா்.