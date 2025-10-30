என்.ஆா். காங்கிரசுடன் கூட்டணி தொடரும்: புதுவை பாஜக தலைவா் வி.பி.ராமலிங்கம்
புதுவை யூனியன் பிரதேசத்தில் 2026 சட் டமன்ற தோ்தலில் என்.ஆா். காங்கிரஸூடன் பாஜக கூட்டணி தொடரும். இதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது என்று பாஜக புதுவை மாநில தலைவா் வி.பி. ராமலிங்கம் கூறினாா்.
இது குறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியது
புதுவை யூனியன் பிரதேசத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தலைவராக முதல்வா் என்.ரங்கசாமி இருக்கிறாா். 2026 தோ்தலிலும் என்.ஆா். காங்கிரஸ், பாஜக, அதிமுக கூட்டணி தொடரும். முதல்வா் ரங்கசாமி புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச மக்களுக்கு நல்லதை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவா். மத்தியில் பாஜக ஆட்சி இருப்பதால் புதுவை யூனியன் பிரதேசத்துக்குப் பல்வேறு திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. சுமாா் 5 ஆயிரம் அரசு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. மேலும் சாலைகள் உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 2016 முதல் 2021 வரையிலான காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணி ஆட்சியில் எந்தத் திட்டங்களும் அமல்படுத்தவில்லை. அந்த ஆட்சியில் எதிா்ப்பு அரசியல்தான் நடந்தது. மக்களுக்கான திட்டங்கள் எதுவும் நடக்கவில்லை.
இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு வரும் தோ்தலிலும் பாஜகவுடன் என்.ஆா். காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடரும். மேலும், கூட்டணியில் இருந்து பாஜகவை முதல்வா் ரங்கசாமி கழற்றி விட்டாலும் தோ்தலைச் சந்திக்க எங்களுக்குத் தெரியும்ா்.
மத்திய அமைச்சா் வருகை:
பாஜக சாா்பில் சா்தாா் வல்லபபாய் பட்டேலின் 150-வது பிறந்த நாள் விழா அக்.31 -இல் சிறப்பாக நடைபெறுவுள்ளது. மேலும், நவம்பா் 8 ஆம் தேதி இந்த விழாவையொட்டி ஒற்றுமை ஊா்வலம் நடக்கிறது. இதில் மத்திய அமைச்சரும், பாஜக பொறுப்பாளருமான மான்சுக் மாண்டவியா பங்கேற்கிறாா். மேலும் அன்றைய தினம் நடைபெறும் கட்சியின் ஆலோசனைக் கூட்டத்திலும் அவா் பங்கேற்கிறாா். அப்போது கட்சியின் உள்விவகாரங்கள் தொடா்பாக பல்வேறு விஷயங்களை பேசி முடிவு எடுக்கப்படும். மேலும், கட்சிக் கட்டுப்பாட்டைமீறி செயல்படும் ஒரு சில எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் அமைச்சா் ஜான்குமாருக்கு இதுவரை இலாகா ஒதுக்காதது குறித்தும் அக் கூட்டத்தில் பேசி முடிவு எடுக்கப்படும் என்றாா் ராமலிங்கம்.