சாலை விபத்தில் 2 போ் உயிரிழப்பு
புதுச்சேரியில் இருவேறு சாலை விபத்துகளில் சிக்கி 2 போ் உயிரிழந்தனா்.
அபிஷேகப்பாக்கம் சேத்திலால் நகரைச் சோ்ந்தவா் விக்னேஷ் (28) சென்னையில் உள்ள தனியாா் ஐ.டி. நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தாா். விடுமுறையில் ஊருக்கு வந்திருந்த அவா், அதே ஊரைச் சோ்ந்த நண்பா் தனுஷை (24) அழைத்துக் கொண்டு மோட்டாா் சைக்கிளில் தவளக்குப்பத்துக்கு புதன்கிழமை இரவு சென்றாா்.
தவளக்குப்பம் - அபிஷேகப்பாக்கம் சாலையில் தனியாா் காா் விற்பனையகம் அருகே சென்ற போது, எதிரே வந்த மற்றொரு மோட்டாா் சைக்கிளும் இவா்கள் சென்ற மோட்டாா் சைக்கிளும் மோதிக்கொண்டன.
இதில் விக்னேஷ், தனுஷ், எதிரே மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்த கேரள மாநிலம் கண்ணணூா் பகுதியைச் சோ்ந்த சஞ்சய்குமாா் ஆகிய 3 பேரும் பலத்த காயம் அடைந்தனா். அங்கிருந்தவா்கள் இவா்களை மீட்டு புதுச்சேரி அரசு பொதுமருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இதில் விக்னேஷ் வரும் வழியிலேயே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா். தனுஷ், சஞ்சய் குமாா் ஆகிய இருவரும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா். கிருமாம்பாக்கம் தெற்குப் பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
மற்றொரு விபத்து
மற்றொரு சாலை விபத்தில் புதுச்சேரி அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் சதீஷ் (38) நடத்துநராகப்பணியாற்றி வந்தாா். அவா், புதுச்சேரியிலிருந்து புதன்கிழமை நள்ளிரவு மோட்டாா் சைக்கிளில் கிருமாம்பாக்கம் அருகேயுள்ள கந்தன்பேட்டையில் உள்ள தன் வீட்டுக்குச் சென்று கொண்டிருந்தாா்.
புதுச்சேரி - கடலூா் சாலையில் கிருமாம்பாக்கம் பெட்ரோல் பங்க் அருகில் வந்தபோது சாலையோரத்தில் கொட்டப்பட்டிருந்த மணல் மேட்டில் மோட்டாா் சைக்கிள் சிக்கி சறுக்கி விழுந்தாா். இதில் படுகாயம் அடைந்த அவா் புதுச்சேரி அரசு பொதுமருத்துமனையில் சோ்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் உயிரிழந்தாா். இந்த விபத்து குறித்து கிருமாம்பாக்கம் போக்குவரத்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.